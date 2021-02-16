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All A Honor Roll

Adams, Laney Rain

Aguila Puerta, Sofia

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Allen, Jerry Anthony

Ayala, Andrew Sebastian

Borg, Hunter Hatten

Bridgeman, Aniyah Jaelyn

Brothers, Charlotte Faith

Brown, Chanelle Imayah Jodiann

Campbell, Dana August

Cantero-Cardona, Carolina

Carter, Santoes Demario

Chandler, Juelz K'aleb

Colclough, Sierra Janae

Cole, Mylasia Erianna

Cole, Scott Howard

Cosby, Tyler Richard

Crowe, Cameron Charles

Cummings, Raven Courtney

Davis, Jamal Daren

Devoe, Shahra Lana

Dilworth, Amber Lynn

Dougan, Cara Nicole

Farino, Lilliquin Aliece

Freightman, Georgiana Marnae

Gamino, Aaron

Gibson, Suniyah Nicolette

Goines, Angel Michell

Hardy, Victoria Kaitlyn

Hill, Essence Jordan

Huntsinger, Ethan Walker

Johnson, Jakobi King

Johnson, Tyreese Meleik

Lane, D'andre Demetrius

Lloyd, Emmanuel Edwardo-Elisha

Lowe, Dominique Elise

Lyons, Destinee Ann Monet

Mauk, Peyton Matthew

Mazzio, Keiana Marie

McDonald, John Daniel

Meriedy, Thomas Irving

Miller, Taylor Marie

Parks, Megan Nicole

Partin, Cayla Michelle

Pierce, Jalen Gabriel

Pierce, Tyrese Ja'Mal

Pinchinat, Riana Olivia

Poole, Whitney Lynese

Robinson, Piper Marie

Seay, Xavier Montreal

Selma, Layla Alexus

Smith, Jyrese Malachi

Smith, Steffen Elijah

Smith, Stephanie Annette

Stepherson, Shamari Malik

Steward, Kristofer Guillermo

Temples, Anslee Marie

Thompson, Jakiya Veyonce' Nicole

Turk, Moriah Delecia

Young, Joseph Grady

A/B Honor Roll

Abrams, Zaceria Rodrecia

Adams, Laney Rain

Adcox, Levi Walker

Aguila Puerta, Sofia

Allbritten, Khloe Raine

Allen, Jerry Anthony

Alvarez, Joshua Nicodemus

Alvarez, Nathan Aragorn

Alvarez, Odali Guadalupe

Amankwah, Jordan Nana Yaw

Anderson, Jalen Kristopher

Arnold, Jabari Nathaniel

Arredondo Mendoza, Jaffet

Ayala, Andrew Sebastian

Baltimore, Ronald Minor

Barrera, Jennifer

Bearden, Jordan Leigh

Beedles, De'Shawn James

Belcher, Ravin Rashel

Bigby, Jayden Mykel

Blackshear, Otavia Sierra

Boatfield, Cheyenne Nichole

Borg, Hunter Hatten

Bourdeau, Jeliana Ornika Alexis

Bridgeman, Aniyah Jaelyn

Brock, Micaela Erinn

Brothers, Charlotte Faith

Brothers, Hannah Claire

Brown, Chanelle Imayah Jodiann

Brown, Charley Antinia

Brown, Hannah Josephine

Brown, Sydney Grace

Bryans, Elizabeth Claire

Callwood, Kaden Ajani Joshua

Campbell, Ashlei McKayla

Campbell, Dana August

Cantero-Cardona, Carolina

Carr, Ja'Core Anthony

Carter, Devin Jay

Carter, Santoes Demario

Cervantes Jacome, Nery Omar

Chandler, Juelz K'aleb

Chinnery, Samiya Veronica

Cody, Farrah Glenise

Colclough, Sierra Janae

Cole, Mylasia Erianna

Cole, Scott Howard

Cole, Tristan Wesley

Cosby, Tyler Richard

Crowe, Cameron Charles

Cummings, Raven Courtney

Curran, Derrick Michael

Curry, Tahniya Symone

Darnell, Reilly Keira

Davis, Jamal Daren

Davis, Jordan Zamani

De Leon-Mora, Carlos

Dennis, Kariah Amore'

Devoe, Shahra Lana

Dilworth, Amber Lynn

Dorsett, Nathan Scott

Dougan, Cara Nicole

Edwards, Matthew James

Eichenlaub, Anslee Aaliyah

Eubanks, Maliq Deshon

Ewing, Hunter Lee

Facey, Ashley Marie-Paige

Farino, Lilliquin Aliece

Flink, Mikhail Caleb

Frederick, Aliesha Renee

Freightman, Georgiana Marnae

Frierson, Faith Mahagony

Gamino, Aaron

Gaspar-Escandon, Allan Christopher

Gibbs, Christian Amar

Gibson, Ashley Nicole

Gibson, Suniyah Nicolette

Glover, S'mauri Aniijah Machelle

Goines, Angel Michell

Goode, Macayle Corinthia

Goodings, Haile Sejada Eugenie

Gordon, Jacob Noah

Green, Asia Iyana

Green, Jayden Maurice

Greene, Marissa Taylor

Gregory, Arieyona Nicole

Grijalva, Sarah Eleanor

Gwyn, Chiane Mae

Hampton, Azyre'a Raven

Hardy, Victoria Kaitlyn

Harrison, Deasia Gabrielle

Hart, Elisha Nathanel St. Clair

Hayes, Christopher Tyrone

Hernandez, Alexis Gabrielle

Higgins, Jessica Karlene

Hill, Essence Jordan

Howell, Christopher Daniel

Hudson, Hayley Jules

Hull, Annsley Olivia

Hunt, Kaelyn Norrise

Hunt, Khadija Maria

Huntsinger, Ethan Walker

Hurst, Rashad Alexander

Jackson, Ashley Monique

Jackson, Brianna Marie

Jackson, Carltajah Aaliyah-Nicole

Johnson, Chasity Threase

Johnson, Emma Jean

Johnson, Havin Makinzie

Johnson, Jakobi King

Johnson, Kyler Cierra

Johnson, Tyreese Meleik

Jones, Kamya LaKice

Jordan, Jaden Marissa

Kirkland, Malik Jeremiah

Kitchen, Ailani Jayla

Lamptey, Bruce Nii Lante

Lane, D'andre Demetrius

Lederer, Jasmine Alexis Saphire

Lester, Da'Lyiah Iyanna

Lewis, Amaya Santeria

Lewis, Latara Lakira

Licona Hernandez, Ashley

Lloyd, Emmanuel Edwardo-Elisha

Lloyd, Jordan Nicole

Lopez, Diana

Lowe, Dominique Elise

Lyons, Destinee Ann Monet

Lyons, Malachi Lavon

Mackey, Layla Brenee

Maffett, Tionna Ariel

Maldonado Arevalo, Jam Karlo

Mangum, Tony Louis

Martin, Denisha Alicia

Mathis, Derica Janae

Mauk, Peyton Matthew

Mazzio, Keiana Marie

McArthur, Marquela Karissa

McDonald, John Daniel

McElreath, David Alexzander

McLeod, Kai Milan

Mendoza, Antonio

Meriedy, Thomas Irving

Miller, Taylor Marie

Mitchell, Summer Rai Dawn

Moreland, Joshua Blake

Morrison, Maxwell Jonas

Morrow, Dontavious Ronard

Mullinax, Matthew Elijah

Myerstone Love, Victoria Andrea

Nicholson, Trevor Keith

Noble, Kayla McKenzie

Oakley, Shardae Moret

Ogles, Jaiden Nicole

Owensby, Dylan James

Parham, Lauren Rashean

Parks, Megan Nicole

Partin, Cayla Michelle

Payne, Jayda Erin

Pearce, Caitlin Leigh

Pierce, Jalen Gabriel

Pierce, Tyrese Ja'Mal

Pinchinat, Riana Olivia

Plair, Makayla A'mya

Pontiff, Keely Dana

Pontiff, Skyler Nicole

Poole, Whitney Lynese

Price, Kylei Nico

Price, Nigel Travion

Primas, Khalil Ashone

Pyles, Bobbi Janae

Rahmes, Payton Rose

Reed, Daniea Renee

Reuben, Dimya Nicole

Reyes, Itzel

Reyes, Joselyn

Richard, Wilherm

Robertson, Ashton Marie

Robertson, Hailie Persephone

Robinson, Piper Marie

Roques, Patrick Fahnbulleh

Russ, Armani Ja'mar

Russo Ortiz, Darrin Douglas

Sartor, Jayce Damion

Seay, Xavier Montreal

Selma, Layla Alexus

Shippen, Ryan Tyler

Shuler, Lenard Khyaam

Simmons, Keon Lamar

Smith, Jaidyn Nicole

Smith, Jyrese Malachi

Smith, Kambria Janae

Smith, Steffen Elijah

Smith, Stephanie Annette

Springer, Jalisa Lanee'

Stanton, Savannah Lee

Stepherson, Shamari Malik

Steward, Kristofer Guillermo

Strong-Williams, Jamarius Isaiah

Teague, Makayla Kapua'ilikeaimaikalani

Temples, Anslee Marie

Thompson, Jakiya Veyonce' Nicole

Thrasher, Amaurya Taleigh

Tuggle, Keirra Elise

Turk, Moriah Delecia

Tweedell, Kennedy Alana

Vega Medina, Kamyla Sofia

Washington, Stephen Darnell

Wescott, Brooklynn Marie

White, Desirae LeeAnn

Whitlock, Daniel Christopher

Wilborn, Omari Raschon

Williams, Adam

Williams, Kessia Adrian

Williams, Natasha Brianna

Williams, Tayla Deonna

Williams, ZeMariah Kyla

Wingo, Michael Wayne

Wise, Shantiera Taneshia

Wright, Summer Noel

Yancey, Destiny Talia

Young, Jordan Taylor

Young, Joseph Grady

Zorbaugh, Lexi Marie

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Editor

I have been editor of the Rockdale Citizen since 1996 and editor of the Newton Citizen since it began publication in 2004. I am also currently executive editor of the Clayton News Daily, Henry Daily Herald and Jackson Progress-Argus.

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Support Local Journalism

Now, more than ever, the world needs trustworthy reporting—but good journalism isn’t free. Please support us by subscribing or making a contribution today.