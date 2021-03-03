A Honor Roll

Taylor Briana Brown

Zion Marquii Burke

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States with the highest gas tax

States with the highest gas tax

With the coronavirus pandemic cutting into travel, many states are reassessing how they pay for construction and maintenance. CoPilot analyzed states with the highest gasoline and diesel taxes, designed to cover the costs of various infrastructure initiatives. Click for more.

Ari Nicole Carter

Ava Elizabeth Cowan

Karland Jo Curtis

Emily Jean Do

Reid Allen Elmenthaler

Zackary Nathan Ferdilus

Jamira Shanece Flournoy

Jazmine Shanatel Flournoy

Crystlynn Ann Glaze

Jonathan Yair Gomez

Kingston Bernard Hardeman

Sienna Isabel Harper

Jude David Hooper

Ava Grace Hyers

Alexis Samara Jackson

Matthew William Reed Lynn

Aliya Renee Mason

Jasim Ali Momin

Tarik Asim Mosley

Angelica Paola Negron-Rivera

Aubrey Alexis Norton

Madison Elaine Owensby

Katie Lynn Parr

Yarimar Pena Martinez

Fernando Giovani Portillo

Summer Marie Sandy

Demitrius Michel Simplice

NaLisa Christina Snowden

TaLasia Denise Snowden

Shane Mathieu Sorrell

Dinah Aminah Stephen

Robby Demetrius Thomas

Elizabeth Mary Walker

Camryn Aliyah Watson

Benjamin Alexander Weaver

Keyla Maria Elena Williams

Ryan Matthew Williams

Jaynice Carelle Mokan Yao

AB Honor Roll

Joshua Oluwumi Adeoya

Abigail Marie Allen

Shaylah D Allen

Rebekah Lynne Almodovar

Ariel Renee’ Anderson

Ju’Leah Makaia Bearfield

Alayah Renee’ Benford

Jayden Lee Bland

Jacob Chad Booth

Julia Lenore Bramblett

Christopher Joseph Camba

Lauren Sanaa Campbell

Violette Olivia Campbell

Sloan Savario Ceely

Ethan Lane Corley

Ravyn Janae Coston

Madison Nichole Cowan

Kristina Janai Criswell

Staci Braiden Criswell

Cavahn Cameron Cudjoe-Chow

Ryan Keyon Davis

Aubri Brooke Digby

Mekhi Lebron Dixon

Caleb Timothy Dobbs

Arianna Andrea Doughty

Myah Trudilyn Dunston

Hannah Aicha Faith Elasri

Greyson William Elmenthaler

Kevyn Enriquez

Jasmine Ivory Taylor Everett

Timothy Alan Everett

Amiya Kaleah Brooklyn Felder

Carter Sultan Galloway

Aldo Gamino-Vera

Leilani Dayani Garcia

Landen Beverly Garrick

Charles Daniel George

Kahlil Anthony Gilmore

Brooke Marie Gonzalez

Iyanna Janae Griffith

Harmoni Rae Holmes

Royce James Howard

Kalissa Milan Hunter

Breah Akeema Jarrett

Travon Jermaine Jimperson

Samantha Diane Johnson

Bra’Niya Sabrina Joseph

Kaitlyn Lea Larios

Sean Jamar Laventure

Finn Jackson Leal

Che Samuel Mafe

Samara Kay Marshall

Jerrell D’Von Martin

Tyreek Demoy Maynard

Brandy Love McClendon

Keith Alex McKenney

Jakhia Shanell Middleton

Jewel Victoria Miller

Melodie Jeanae Miller

Nevaeh Nicole Miller

Kenneth Nicholas Morrell

Marissa Nicole Morrell

Kyrie Sierra Morris

Tyrus Malik Mosley

Estrella Marina Nieto Miranda

Jaylah Mykay Odom

Journee Aniah Osgood

Clayton Leroy Palmer

Keya Kamlesh Patel

Kali Adams Paton

Kenneth Ian Pena Acosta

Luis Alfredo Perez

Clara Beth Pickett

Emily Imacula Pierre-Louis

Aaron Grant Pilkington

Landon Chandler Pilkington

Jordan Kingston Plummer

Nysean Jaylen Plummer

Ava Starr Raby

Alyson Juliet Roden

Jaylen Mekhi Ruff

Vanessa Ruiz

Jordy Sanchez

Stefany Renee Scott

Christian Allen Sims

Alyssa Karri Smith

Keri Lei’Ajah Rishay Smith

Remari Terreon Smith

Kailyn Rae Sorrell

Mia Isabella Soto

Jaylen Isaiah Stanley

Daniel Olabanji Stephen

Jalen Willis Tate

Kali Alicen Taylor

Beni Joshua-Emmanuel Tetchi

Kamarra Marlene Trisch

Jacob Broderick Underwood

Addy Elizabeth Vandivner

Abisai Velasquez

Nathaniel Bryan Waldorf

Sion Prince Reuben Walker

Lily Grace Watson

Billy Sandreeko Cortez Williams

Kason James Williams

Marissa Kinlee Williams

Kennedy Brenae Woodard

Cassielle Olivia Wyatt

Isabella Chia Yang

Chloee Michelle Yaple

Jessalynne Paige Yaple

Austin Douglas Young

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Editor

I have been editor of the Rockdale Citizen since 1996 and editor of the Newton Citizen since it began publication in 2004. I am also currently executive editor of the Clayton News Daily, Henry Daily Herald and Jackson Progress-Argus.

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Support Local Journalism

Now, more than ever, the world needs trustworthy reporting—but good journalism isn’t free. Please support us by subscribing or making a contribution today.