A Honor Roll
Taylor Briana Brown
Zion Marquii Burke
Ari Nicole Carter
Ava Elizabeth Cowan
Karland Jo Curtis
Emily Jean Do
Reid Allen Elmenthaler
Zackary Nathan Ferdilus
Jamira Shanece Flournoy
Jazmine Shanatel Flournoy
Crystlynn Ann Glaze
Jonathan Yair Gomez
Kingston Bernard Hardeman
Sienna Isabel Harper
Jude David Hooper
Ava Grace Hyers
Alexis Samara Jackson
Matthew William Reed Lynn
Aliya Renee Mason
Jasim Ali Momin
Tarik Asim Mosley
Angelica Paola Negron-Rivera
Aubrey Alexis Norton
Madison Elaine Owensby
Katie Lynn Parr
Yarimar Pena Martinez
Fernando Giovani Portillo
Summer Marie Sandy
Demitrius Michel Simplice
NaLisa Christina Snowden
TaLasia Denise Snowden
Shane Mathieu Sorrell
Dinah Aminah Stephen
Robby Demetrius Thomas
Elizabeth Mary Walker
Camryn Aliyah Watson
Benjamin Alexander Weaver
Keyla Maria Elena Williams
Ryan Matthew Williams
Jaynice Carelle Mokan Yao
AB Honor Roll
Joshua Oluwumi Adeoya
Abigail Marie Allen
Shaylah D Allen
Rebekah Lynne Almodovar
Ariel Renee’ Anderson
Ju’Leah Makaia Bearfield
Alayah Renee’ Benford
Jayden Lee Bland
Jacob Chad Booth
Julia Lenore Bramblett
Christopher Joseph Camba
Lauren Sanaa Campbell
Violette Olivia Campbell
Sloan Savario Ceely
Ethan Lane Corley
Ravyn Janae Coston
Madison Nichole Cowan
Kristina Janai Criswell
Staci Braiden Criswell
Cavahn Cameron Cudjoe-Chow
Ryan Keyon Davis
Aubri Brooke Digby
Mekhi Lebron Dixon
Caleb Timothy Dobbs
Arianna Andrea Doughty
Myah Trudilyn Dunston
Hannah Aicha Faith Elasri
Greyson William Elmenthaler
Kevyn Enriquez
Jasmine Ivory Taylor Everett
Timothy Alan Everett
Amiya Kaleah Brooklyn Felder
Carter Sultan Galloway
Aldo Gamino-Vera
Leilani Dayani Garcia
Landen Beverly Garrick
Charles Daniel George
Kahlil Anthony Gilmore
Brooke Marie Gonzalez
Iyanna Janae Griffith
Harmoni Rae Holmes
Royce James Howard
Kalissa Milan Hunter
Breah Akeema Jarrett
Travon Jermaine Jimperson
Samantha Diane Johnson
Bra’Niya Sabrina Joseph
Kaitlyn Lea Larios
Sean Jamar Laventure
Finn Jackson Leal
Che Samuel Mafe
Samara Kay Marshall
Jerrell D’Von Martin
Tyreek Demoy Maynard
Brandy Love McClendon
Keith Alex McKenney
Jakhia Shanell Middleton
Jewel Victoria Miller
Melodie Jeanae Miller
Nevaeh Nicole Miller
Kenneth Nicholas Morrell
Marissa Nicole Morrell
Kyrie Sierra Morris
Tyrus Malik Mosley
Estrella Marina Nieto Miranda
Jaylah Mykay Odom
Journee Aniah Osgood
Clayton Leroy Palmer
Keya Kamlesh Patel
Kali Adams Paton
Kenneth Ian Pena Acosta
Luis Alfredo Perez
Clara Beth Pickett
Emily Imacula Pierre-Louis
Aaron Grant Pilkington
Landon Chandler Pilkington
Jordan Kingston Plummer
Nysean Jaylen Plummer
Ava Starr Raby
Alyson Juliet Roden
Jaylen Mekhi Ruff
Vanessa Ruiz
Jordy Sanchez
Stefany Renee Scott
Christian Allen Sims
Alyssa Karri Smith
Keri Lei’Ajah Rishay Smith
Remari Terreon Smith
Kailyn Rae Sorrell
Mia Isabella Soto
Jaylen Isaiah Stanley
Daniel Olabanji Stephen
Jalen Willis Tate
Kali Alicen Taylor
Beni Joshua-Emmanuel Tetchi
Kamarra Marlene Trisch
Jacob Broderick Underwood
Addy Elizabeth Vandivner
Abisai Velasquez
Nathaniel Bryan Waldorf
Sion Prince Reuben Walker
Lily Grace Watson
Billy Sandreeko Cortez Williams
Kason James Williams
Marissa Kinlee Williams
Kennedy Brenae Woodard
Cassielle Olivia Wyatt
Isabella Chia Yang
Chloee Michelle Yaple
Jessalynne Paige Yaple
Austin Douglas Young
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