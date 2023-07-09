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Paradise Public Fishing Area in Berrien and Tift counties includes 60 lakes totaling 525 acres. Largemouth bass, bluegill, redear sunfish, crappie and channel catfish are among the species in the lakes. Additional amenities include primitive tent camping and reserved group camping and a canoe/kayak trail.

 Special Photo

SOCIAL CIRCLE — When making family plans for the summer, be sure to include time to visit one or more of Georgia’s 11 Public Fishing Areas (PFA).

PFAs are managed for fishing by the Georgia Department of Natural Resources’ Wildlife Resources Division (WRD), and most areas offer additional experiences to entertain the whole family.

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