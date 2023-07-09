SOCIAL CIRCLE — When making family plans for the summer, be sure to include time to visit one or more of Georgia’s 11 Public Fishing Areas (PFA).
PFAs are managed for fishing by the Georgia Department of Natural Resources’ Wildlife Resources Division (WRD), and most areas offer additional experiences to entertain the whole family.
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Scenes from Sunday's NASCAR action at Atlanta Motor Speedway in Hampton. (Photos: Dave Quick) Click for more.PHOTOS: Sunday's NASCAR action at Atlanta Motor Speedway
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